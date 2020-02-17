Берлин, , 11:25 — REGNUM Немецкая автокомпания Audi представила рестайлинговую модель Q5 с новейшим информационно-развлекательным комплексом MMI. Об этом сообщается на сайте «Авторевю».

Информационно-развлекательный комплекс обладает «парящим» эффектом, а его размер составляет 10,1 дюйма. Управление комплексом осуществляется через тачскрин, тогда как в предыдущей версии он регулировался поворотной ручкой. Кроме того, появилась опция управления информационно-развлекательным комплексом с помощью голосовых команд.

Помимо нового мультимедиа автопроизводители оснастят модель модернизированной решёткой радиатора. Теперь она станет более массивной и получит шестиугольную форму. Кроме того, у машины будут доработаны фонари и передний бампер. Что касается задних фонарей, то они теперь имеют светодиодные лампы.

Премьера нового Q5 состоится в текущем году.

Напомним, дилеры немецкой автокомпании Audi в РФ начали принимать заказы на новую версию Q5 45 TDI quattro с дизельным мотором V6 3.0 TDI мощностью 249 «лошадей».

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