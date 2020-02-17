Сеул, , 10:40 — REGNUM Южнокорейская компания Kia представила новый кроссовер Sorento, который отличается новым дизайнерским решением. Об этом 17 февраля говорится в пресс-релизе компании.

В сообщении компании говорится, что внедорожник четвертого поколения выполнен в новой концепции дизайна, который называется Borderless Gesture.

Пока остальные детали о кроссовере компания не обнародует. Все это будет известно после автомобильного салона в Женеве, где Sorento будет продемонстрирован 3 марта.

Кроме того, компания намерена запустить продажи Sorento на авторынке США в 2020 году.

Напомним, Kia планирует в 2020 году увеличить продажи почти на 5% по сравнению с прошлым годом. Всего компания намерена реализовать 2,96 млн автомобилей.

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