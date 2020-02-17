Стокгольм, , 09:38 — REGNUM Шведская автокомпания Koenigsegg представит на автошоу в Женеве гибридный гиперкар KG12 2+2. Об этом сообщается на сайте SuperCars.

Авто выделяется низким передом, панорамным передним стеклом, а также дверьми, имеющими 2-направленные синхроспиральные шарниры. Однако самой главной отличительной чертой модели станет стеклянная крышка отсека двигателя.

Предполагается, что в движение авто будет приводить гибридная силовая установка, состоящая из трехцилиндрового бензинового двигателя рабочим объёмом 2 л и электромотора.

Ожидаемая производительность автомобиля составит 1500 «лошадей». Агрегат будет работать с KDD и с 9-скоростным «роботом» LST от Jesko.

Напомним, Koenigsegg Jesko, представленный в 2019 году, был оснащён двигателем V8 максимальной мощностью 1600 л. с. рабочим объёмом 5 л. Автомобиль имел два турбонагнетателя на керамических подшипниках, а также дополнительную систему подачи воздуха.

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