Рим, , 09:26 — REGNUM Итальянский производитель Pagani готовит премьеру ограниченной серии суперкара Huayra Imola мощностью 827 л. с. Об этом сообщается на сайте SomaGnews.

Модель названа в честь гоночный трассы, которая расположена в городе Имола в Италии.

Отмечается, что новое авто станет самым производительным гиперкаром от компании Pagani. По своей сути эта модель является еще одним исполнением Pagani Huayra. Всего планируется выпустить пять экземпляров нового автомобиля. При этом уже сейчас все модели распроданы.

Под капотом гиперкара установлен 827-сильный V12 твин-турбо рабочим объёмом 6 л. Агрегат создан компанией Mercedes специально для Pagani. Двигатель сочетается с коробкой «автомат» с семью скоростями.

Компания представит новинку в марте 2020 года на автосалоне в Женеве.

Ранее французский автопроизводитель Bugatti (принадлежит концерну Volkswagen AG) зарегистрировал в России дизайн гиперкара Bugatti Divo.

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