Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Военно-морские силы США провели очередное испытание баллистической ракеты Trident II без боевой части. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Соединённых Штатов.

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Уточняется, что испытание было проведено в воскресенье, 16 февраля, и стало вторым за прошедшую неделю.

«Военно-морские силы США провели плановый испытательный полёт одной невооружённой ракеты с продлённым сроком службы Trident II с подводной лодки USS Maine (SSBN-741) класса «Огайо» на западном полигоне у побережья Сан-Диего, штат Калифорния», — говорится в сообщении военного ведомства.

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В пресс-службе ВМС пояснили, что испытания были проведены для проверки эксплуатационных характеристик ракеты типа Trident II — её надёжности и точности, а также для подтверждения решения о продлении её срока службы.

Напомним, в 2024 году в США планировали снять этот тип ракет, поставленный в 1989 году, с вооружения, однако срок их службы был продлён на 20 лет.

Предыдущее «плановое испытание» невооружённой ракеты Trident II с ядерной баллистической ракетной подводной лодки класса «Огайо» USS Maine у берегов Южной Калифорнии ВМС США провели 12 февраля. Как заявили в пресс-службе военного ведомства, 177-й запуск ракеты прошёл успешно.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля министерство обороны США провело очередное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Пуск ракеты был проведён из шахты с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния, после чего её головная часть, пролетев расстояние 6,75 тыс. км, успешно поразила цель, которая была расположена в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане.

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