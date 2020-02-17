Вашингтон, , 08:16 — REGNUM Американский автопроизводитель Ram (принадлежит концерну Fiat Chrysler Automobiles) хочет вернуть в свою линейку автомобилей грузовик среднего размера Dakota. Об этом заявил председатель Национального дилерского совета концерна Fiat Chrysler Automobiles Фил Бивенс, сообщается на сайте CarBuzz.

На данный момент среди машин компании нет среднеразмерных грузовиков. Последний раз они выпускались Ram с 1987 по 2011 год. Это авто выделялось среди других пикапов бреда своим стилем. Он выглядел как более маленькая версия крупного пикапа Ram 1500.

Бивенс отметил, что не всем клиентам компании нужны полноразмерные грузовики.

«В городских условиях, многим бы пригодился именно грузовик среднего размера», — сказал он.

Бивенс также добавил, что премьера среднеразмерного грузовика может состояться до 2022 года. Он также сообщил, что массовое производство новинки будет налажено на том же предприятии, на котором собирают Jeep Gladiator.

Ранее, компания Nikola представила электрический пикап Badger с большим запасом хода (960 км) и водородной силовой установкой.

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