Москва, , 07:20 — REGNUM Число абонентов, подключивших себе мобильный интернет, увеличилось в России на 36% (40 млн) за прошедшие пять лет. Об этом сообщает RT.

Сообщается, что в конце сентября 2019 года в РФ числится 144 млн абонентов, которые подключили мобильный интернет. За прошедшие 5 лет число таких абонентов выросло на 36%. В конце сентября 2014 года к мобильному интернету были подключены почти 106 млн.

В Росстате уточняют, что 144 млн, это не количество людей, а количество сим-карт с доступом в интернет, т. е. количество используемых номеров.

Как сообщало 13 февраля ИА REGNUM, большинство жителей России (61%) ничего не знают о таком современном аудиоформате подачи информации, как подкасты.

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