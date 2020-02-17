Пекин, , 04:41 — REGNUM Четыре спутника китайской системы глобального навигационного позиционирования BeiDou (BDS) недавно успешно прошли испытания на орбите и встроились в единую сеть, сообщает 16 февраля агентство Синьхуа.

Четыре спутника, включая 41-й, 49-й, 50-й и 51-й пополнили семейство BDS. Так, 41-й спутник, который был запущен 1 ноября 2018 года, в настоящее время работает на геостационарной орбите, а 49-й спутник был направлен на геосинхронную орбиту 5 ноября 2019 года. Оба были разработаны Китайской академией космических технологий при Китайской аэрокосмической научно-технологической корпорации.

50-й и 51-й спутники BDS были запущены 23 ноября 2019 года и работают на средней околоземной орбите и разработаны Инновационной микроспутниковой академией при Китайской академии наук.

Отметим, что за прошедшие два года Китай успешно отправил на орбиту 28 спутников поколения BDS-3 и два спутника поколения BDS-2. Китай планирует запустить еще два спутника BDS на геостационарную орбиту в первой половине текущего года, дабы завершить оформление глобальной сети.