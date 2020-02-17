Нанкин, Китай, , 03:19 — REGNUM Главный экономический планировщик Китая одобрил четыре проекта метро для Сюйчжоу, одного из крупнейших городов провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщает 16 февраля агентство Синьхуа.

Суммарный объем инвестиций в проект составит 53,59 млрд юаней (около $7,66 млрд). Из них 40% поступит от местных властей, в то время как оставшиеся 60% финансирования будут направлены банками в виде займов, говорится в заявлении Национальной комиссии развития и реформы КНР.

Строительство одного из проектов, как ожидается, будет закончено в течение четырех лет, в то время как оставшиеся три — в течение пяти. По завершению всех четырех проектов, в Сюйчжоу будет действовать шесть линий метро общей протяженностью 146 км.

При населении 10,45 млн человек, Сюйчжоу, известный в древности как Пэнчэн, в настоящее время представляет комплексный национальный транспортный хаб.

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