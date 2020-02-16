Вашингтон, , 13:42 — REGNUM Компания IOTA Foundation заблокировала все операции с криптовалютой IOTA после того, как хакеры похитили средства с кошельков владельцев. Об этом сообщает ZDNet.

Хакерская атака была выявлена 13 февраля. Злоумышленники взломали не менее десяти IOTA-аккаунтов с большим количеством криптовалюты. Эксперты считают, что хакерам удалось похитить криптовалюту на сумму около $1,6 млн.

Позже в IOTA Foundation сообщили о выявлении уязвимости, которой воспользовались злоумышленники для взлома кошельков.

«Мы добились существенного прогресса в плане расследования и исправления ситуации. Мы продолжаем работу с правоохранительными органами и проводим углубленный анализ инцидента… Мы все еще работаем над тем, чтобы вернуть сеть в полноценное состояние», — отмечается в сообщении IOTA Foundation от 16 января.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе глава Банка Франции Франсуа Виллерой де Гальо заявил, что криптовалюты и другие виды цифровых валют могут принести пользу обществу, но за их выдачу должны отвечать не частные компании, а центральные банки.

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