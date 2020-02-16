Москва, , 13:25 — REGNUM Количество хакерских атак с целью довести вычислительную систему до отказа (DDoS) в последнем квартале 2019 года выросло почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом свидетельствует отчёт «Лаборатории Касперского», представленный на сайте компании.

Эксперты отмечают, что в прошедшем году создатели ботнетов — то есть сетей заражённых компьютеров, используемых для проведения DDoS-атак, стали использовать более изощрённые технологии. В последнем квартале 2019 года был зафиксирован рост количества пиринговых (P2P) ботнетов, которые сложнее обезвредить из-за того, что они не зависят от командных серверов.

В октябре 2019 года были выявлены масштабные DDoS-атаки на финансовые учреждения скандинавских стран и ряда государств в Южной Африке. Также в ноябре злоумышленники провели крупную атаку на электронные ресурсы Лейбористской партии Великобритании.

«В целом по сравнению с 2018 годом, в 2019-м мы наблюдали явный рост по всем показателям. Особенно значительно выросло общее количество умных атак, как и средняя их продолжительность. В прошлом году мы предполагали рост DDoS-атак, но такого скачка не ожидали», — отметили в «Лаборатории Касперского».

Эксперты предположили, что в 2020 году количество и интенсивность DDoS-атак сохранится на уровне предыдущего года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе руководитель департамента системных решений фирмы по кибербезопасности Group-IB Антон Фишман заявил, что мощность и частота DDoS-атак вырастут в ближайшие годы в связи с внедрением мобильной связи пятого поколения 5G.

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