Вашингтон, , 12:38 — REGNUM Финал конкурса разработчиков персональных летательных аппаратов GoFly пройдёт в Исследовательском центре Эймса в Калифорнии с 26 по 29 февраля, сообщает журнал IEEE Spectrum.

Конкурс GoFly был анонсирован в 2017 году. Организаторы получили более 850 заявок от команд, занимающихся разработкой летательных средств. Представленные аппараты должны преодолевать не менее 32 км со скоростью не менее 55,5 км/час. Также летательные средства должны обладать вертикальной системой взлёта и посадки и грузоподъёмностью не менее 90 кг.

В финал конкурса, который пройдёт в конце февраля, вышли пять команд. Авторы ещё 20 летательных аппаратов поборются за дополнительные призы. Разработчик лучшего персонального летательного средства получит приз в размере $1 млн.

Также будут выделены создатели самого бесшумного и самого компактного аппарата, которые получат по $250 тыс. Крупнейшим спонсором мероприятия является компания Boeing, также его поддержали Pratt & Whitney и Dell Technologies.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года компания Kitty Hawk представила одноместный самолёт Heaviside с системой вертикального взлёта.