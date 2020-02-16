Пекин, , 12:14 — REGNUM Китайская компания Xiaomi не планирует выпуск SE-версии смартфона в линейке Mi 10, сообщает XiaomiToday.

Среди моделей линеек флагманских смартфонов Xiaomi Mi 8 и Mi 9 были аппараты, отличающиеся более компактными размерами и сниженной ценой. Многие пользователи устройств Xiaomi ожидали, что такие модели, называющиеся SE, будут выпущены и в линейке Mi 10.

Однако компания представила только две модели — Mi 10 и Mi 10 Pro. Глава отдела программного обеспечения Xiaomi Чжан Гоцюань в социальной сети Weibo подтвердил, что в 2020 году компания не планирует выпуск моделей SE.

Менеджер по продукции Xiaomi Ван Тенг Томас добавил, что компания решила отказаться от моделей SE в линейке флагманских смартфонов из-за того, что становится всё труднее проектировать высокопроизводительные устройства с компактными размерами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 февраля Xiaomi представила новые модели смартфонов Mi 10 и Mi 10 Pro. В России стоимость версии Mi 10 составит около 36 тыс. рублей, Mi 10 Pro — около 43 тыс. рублей.