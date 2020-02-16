Пекин, , 10:36 — REGNUM Медицинские учреждения и муниципальные службы китайской провинции Шаньдун активно используют робототехнические системы в борьбе с эпидемией нового коронавируса, сообщает ChinaDaily.

Высокотехнологичные устройства начали применяться для борьбы с вирусом с самого начала вспышки эпидемии. В частности, компания Qingdao Webull Intelligent Technology Co Ltd оборудовала мобильных роботов специальными распылителями, которые используются для дезинфекции карантинных помещений. Компания передала 30 таких роботов шести больницам в провинции Шаньдун, ожидается, что в ближайшее время роботы будут поставлены ещё в 20 больниц.

В портовом городе провинции Шаньдун Циндао также проводится дезинфекция жилых районов с помощью беспилотных летательных аппаратов. Используемые дроны могут нести около 10 кг дезинфицирующего средства, которого хватает для дезинфекции около 5 000 кв. метров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале беспилотники также начали использоваться для распыления дезинфекционного средства в столице китайской провинции Юньнань городе Куньмине.

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