Берлин, , 08:50 — REGNUM Компьютерная игра Metro Exodus студии 4A Games будет выпущена в версии для компьютеров под управлением операционной системы Linux, заявили 15 февраля представители издателя видеоигры Deep Silver на сайте сервиса Steam.

Видеоигра Metro Exodus была выпущена 15 февраля 2019 года. Первоначально проект студии 4A Games распространялся только через сервис Epic Games Store. Срок соглашения об эксклюзивном распространении игры через сервис компании Epic Games истёк 15 февраля 2020 года, после чего Metro Exodus стала доступна в сервисе Steam.

В обсуждении видеоигры на сайте этого сервиса представитель компании-издателя Deep Silver подтвердил, что ведётся работа над версией видеоигры для операционной системы Linux. В настоящее время игра поддерживается на компьютерах под управлением Windows, а также приставках PlayStation 4 и Xbox One.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Metro Exodus оказалась самым популярным запросом среди видеоигр в поисковой системе «Яндекс».