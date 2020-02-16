Вашингтон, , 07:50 — REGNUM Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с пакетом из 60 спутников системы Starlink перенесен с 16 на 17 февраля, сообщает пресс-служба американской компании SpaceX.

Первоначально в SpaceX планировали произвести очередной запуск пакета телекоммуникационных спутников со стартовой площадки во Флориде 15 февраля. Запуск был отложен на сутки из-за неблагоприятных погодных условий. В SpaceX отметили, что очередной перенос связан с необходимостью дополнительной проверки компонентов второй ступени ракеты-носителя.

Напомним, SpaceX формирует орбитальную группировку Starlink для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. Первые два экспериментальных спутника были выведены на орбиту в феврале 2018 года.

Впоследствии SpaceX провела четыре запуска ракет-носителей Falcon 9 с пакетами из 60 спутников. К середине 2020-х годов американская компания рассчитывает нарастить группировку Starlink до 12 тысяч спутников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что занимающееся проектом Starlink подразделение может быть выделено в отдельную компанию.

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