Москва, , 07:48 — REGNUM Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» с космодрома Плесецк назначен на 20 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По данным издания, новая дата запуска была выбрана на собрании государственной комиссии 15 февраля. Первоначально запуск планировался на 24 января. Старт был отменён из-за проблем с электрооборудованием третьей ступени ракеты-носителя, выявленных при подготовке к запуску.

Напомним, запуски спутников серии «Меридиан» производятся в интересах Минобороны России. Эти космические аппараты используются для военной связи, а также для ретрансляции сигналов воздушных и морских судов в районе Северного морского пути.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 февраля стало известно, что специалисты космодрома Плесецк заменят третью ступень ракеты-носителя «Союз-2.1а» с проблемным электрооборудованием будет заменена перед запуском спутника «Меридиан».

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