Вашингтон, , 16:03 — REGNUM Несколько ведомств правительства США выпустили предупреждения об активности нового вредоносного программного обеспечения, разработанного хакерами их КНДР. Об этом сообщает ZDNet.

Предупреждения о новых вредоносных программах выпустили три ведомства — Кибернетическое командование США, Министерство внутренней безопасности и Федеральное бюро расследований. В представленном отчёте описываются подробности выявленных вирусов BISTROMATH, SLICKSHOES, CROWDEDFLOUNDER, HOTCROISSANT, ARTFULPIE и BUFFETLINE, а также методы противодействия.

Отмечается, что главным каналом распространения этих вирусов являются фишинговые кампании, то есть массовая рассылка электронных сообщений со ссылками на заражённые сайты и файлы. Ответственность за разработку новых вирусов приписывается северокорейской хакерской группировке Hidden Cobra, также известной под названием Lazars Group.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года правительство США обвинило группировку Hidden Cobra в создании вируса ELECTRICFISH, который используется для перехвата сетевого трафика заражённых устройств.

Читайте ранее в этом сюжете: Представители Microsoft обвинили хакеров из КНДР в хищении данных