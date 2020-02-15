Санта-Фе, США, , 14:16 — REGNUM Суборбитальный космоплан VSS Unity прибыл на космодром компании Virgin Galactic в штате Нью-Мексико (США) для прохождения последней серии испытаний перед запуском суборбитальных туристических рейсов. Об этом сообщает SpaceNews.

Компания Virgin Galactic планирует проводить суборбитальные туристические полёты с помощью собственной системы из самолёта-носителя White Knight Two и космопланов SpaceShipTwo. Второй космоплан этой серии, получивший название VSS Unity, будет использоваться для проведения последнего этапа лётных испытаний.

Главной целью этого этапа станет проверка надёжности космоплана при запусках с пилотами и четырьмя пассажирами в салоне. Во время предыдущих испытательных запусков на борту VSS Unity находилось не более трёх человек.

В Virgin Galactic отметили, что этот этап испытаний станет завершающим перед началом коммерческих запусков. При этом в компании не назвали точное количество предстоящих испытательных полётов.

Напомним, Virgin Galactic планирует запустить программу космического туризма в 2020 году. Стоимость туристического суборбитального полёта составит около $250 тысяч за место.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года Virgin Galactic представила курс подготовки будущих космических туристов.

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