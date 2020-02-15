Вашингтон, , 13:30 — REGNUM Федеральная торговая комиссия США (FTC) проверит несколько сделок по поглощению небольших компаний крупными технологическими гигантами на соответствие антимонопольному законодательству. Об этом сообщает Bloomberg.

FTC потребовала от компаний Google, Facebook, Apple, Amazon и Microsoft внутренние документы для проверки «потенциально антиконкуретных приобретений». Эксперты ожидают, что ведомство может проверить не только предстоящие, но и уже закрытые сделки.

Бывший сотрудник антимонопольного управления министерства юстиции США Роберт Литан заявил, что FTC проверит несколько поглощений Google, включая сделку с Waze 2013 года. Тогда Google приобрела основного конкурента на рынке картографических мобильных приложений за $1,1 млрд.

Глава FTC Билал Сайед подтвердил, что ведомство планирует провести проверку целого ряда сделок, но отказался назвать конкретные примеры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года Google приобрела базирующийся в Израиле стартап Elastifile, специализирующийся на технологиях облачного хранения файлов. Сумма сделки составила около $200 млн.

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