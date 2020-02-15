Цюрих, Швейцария, , 13:26 — REGNUM Базирующаяся в Цюрихе компания Barry Callebaut запускает массовое производство шоколада методом 3D-печати для корпоративных клиентов. Об этом сообщает Bloomberg.

Barry Callebaut является одним из крупнейших производителей шоколада в мире. В течение нескольких лет компания экспериментировала с 3D-принтерами для производства шоколадных изделий сложной формы, однако такое производство поддерживалось только в малых объёмах.

14 февраля в компании рассказали, что освоили технологию массового производства шоколада методом 3D-печати и готовы запустить его в ближайшее время.

«Теперь это не изготовление штучной продукции, как в прошлом. Сейчас мы можем запустить массовое производство», — заявил глава по инновациям Barry Callebaut Пабло Перверси.

Первым клиентом Barry Callebaut станет сеть отелей в Нидерландах Van der Valk. Далее компания планирует заключить подобные соглашения о производстве брендированного шоколада с другими корпоративными клиентами.

В Barry Callebaut отметили, что в будущем 3D-принтеры для изготовления шоколада могут появиться и на потребительском рынке, став таким же обычным видом бытовой техники, как и кофеварки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года учёные из Политехнического института Ренсселера в США представили технологию создания искусственной кожи методом 3D-печати.

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