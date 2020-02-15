Вашингтон, , 12:34 — REGNUM Американская компания Apple стала членом ассоциации FIDO Alliance, разрабатывающей альтернативные методы аутентификации для снижения зависимости от паролей. Об этом сообщает ZDNet.

Промышленная ассоциация FIDO Alliance была создана в 2013 году. Эта организация занимается разработкой различных методов аутентификации для использования электронных устройств и интернет-сервисов. FIDO Alliance разрабатывает стандарты как для электронных методов аутентификации, включая WebAuthn, так и для биометрических систем, включая датчики отпечатков пальцев и системы распознавания лиц.

Стандарты FIDO поддерживаются на всех основных платформах, включая Google Android и Chrome, Microsoft Windows и Edge. Единственное исключение составляла компания Apple, которая поддерживала FIDO-совместимые стандарты аутентификации только на некоторых устройствах.

«Некоторые организации не решались развернуть FIDO, поскольку компания Apple не принимала публичных обязательств по поддержке этих стандартов. Теперь, с добавлением Apple, все основные поставщики платформ в FIDO Alliance доказывают, что мир, наконец, готов к этой технологии», — прокомментировал сопредседатель рабочей группы FIDO по требованиям безопасности Рольф Линдеманн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года директор по информационной безопасности компании Microsoft Брет Арсено заявил, что кибератаки, основанные на подборе используемых паролей остаются одними из самых распространённых. Он отметил, что для защиты информации большинство сотрудников Microsoft используют для авторизации не пароли, а другие методы аутентификации.

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