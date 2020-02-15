Пекин, , 11:45 — REGNUM Китайская компания Xiaomi завершила первый этап строительства экспериментального завода по производству смартфонов в Пекние, заявил генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь. Об этом сообщает ITHome.

Глава Xiaomi рассказал, что новый завод станет первым предприятием компании с подобным уровнем автоматизации производственных процессов. Планируется, что новая фабрика будет выпускать до 60 смартфонов в минуту, что на 60% выше, чем на традиционных заводов подобных размеров.

Помимо более широкого внедрения робототехнических систем на новом предприятии для повышения скорости производства также будет использоваться связь 5G и системы big data (программные инструменты для обработки больших объёмов данных).

Лэй Цзюнь отметил, что данное предприятие является экспериментальным и будет использоваться для отработки новых технологий, а не для широкомасштабного производства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 февраля компания Xiaomi представила новую линейку флагманских смартфонов Mi 10.