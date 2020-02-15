Вашингтон, , 10:54 — REGNUM Администрация компании Google повторно удалила мессенджер ToTok из магазина приложений Google Play. Об этом сообщает The Verge.

В декабре 2019 года газета The New York Times опубликовала статью, в которой обвинила разработчиков мессенджера ToTok в связях с разведывательными службами Объединённых Арабских Эмиратов. После этого популярный в странах Ближнего Востока мессенджер был удалён из магазинов приложений Google Play и App Store.

В ToTok опровергли эту информацию, заявив, что общение в мессенджере является конфиденциальным и безопасным. Позже ToTok вновь стал доступен для загрузки в Google Play.

14 февраля пользователи обнаружили, что ToTok повторно пропал из сервисов Google. В компании подтвердили удаление мессенджера из магазина приложений, но не назвали причину этого решения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 февраля в WhatsApp заявили, что количество пользователей мессенджера превысило отметку в два млрд.

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