Вашингтон, , 09:19 — REGNUM Американская компания Apple работает над собственным антенным модулем для смартфонов iPhone с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G). 14 февраля об этом сообщает журнал Fast Company со ссылкой на источники, знакомые с планами Apple.

По данным издания, в следующей серии смартфонов iPhone будут использоваться 5G-модемы Snapdragon X55 от компании Qualcomm. При этом в Apple рассчитывают отказаться от антенного модуля Qualcomm QTM 525 из-за того, что он является недостаточно компактным для планируемого дизайна новых смартфонов.

Отмечается, что необходимость разработки собственного антенного модуля также связана с желанием Apple избавиться от зависимости от Qualcomm. Продолжительное сотрудничество этих компаний было омрачено патентным спором, который продолжался несколько лет. В 2019 году эти компании возобновили сотрудничество, урегулировав спор во внесудебном порядке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года компания Apple выкупила у Intel подразделение, занимающееся разработкой модемов для мобильных устройств. Ранее планировалось, что Intel будет поставлять Apple 5G-модемы для смартфонов iPhone, однако в Intel отказались от развития этого направления после урегулирования спора между Apple и Qualcomm.