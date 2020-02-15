Вашингтон, , 08:56 — REGNUM Февральские и мартовские матчи по компьютерной игре Overwatch в рамках киберспортивной лиги Overwatch League пройдут в Сеуле, сообщает пресс-служба Blizzard.

Компания Blizzard запустила киберспортивную лигу по игре Overwatch в 2018 году. Встречи между командами проходят в нескольких странах, включая США, Китай и Канаду. Из-за вспышки коронавируса были отмененные очередные матчи в рамках текущего сезона, которые должны были пройти в китайских городах Шанхай, Гуанчжоу и Ханчжоу.

15 февраля организаторы Overwatch League заявили, что все эти матчи будут проведены в столице Южной Корее — Сеуле. Точные даты и расписание матчей будут представлены в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе компания Activision Blizzard заключила соглашение о сотрудничестве с Google, предусматривающее эксклюзивное транслирование матчей Overwatch League на видеохостинге YouTube.