Сан-Франциско, США, , 08:21 — REGNUM Американская компания IBM отказалась от участия в международной конференции по информационной безопасности RSA в Сан-Франциско, 15 февраля сообщает Reuters.

Специалисты в сфере кибербезопасности обсудят актуальные проблемы отрасли на конференции RSA, которая пройдёт в Сан-Франциско с 24 по 28 февраля. Планировалось, что IBM будет одним из самых крупных участников, однако в компании решили пропустить мероприятие.

«Здоровье сотрудников IBM является нашим главным приоритетом, поэтому мы продолжаем оценивать предстоящие мероприятия и поездки в связи со вспышкой нового коронавируса. Мы отказывается от участия в конференции RSA в этом году», — заявили в IBM.

Организаторы конференции заверили, что отказ IBM от участия не повлияет на график мероприятия. В RSA добавили, что регистрацию на конференцию отменили только 0,8% участников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале организаторы выставки Mobile World Congress 2020 отменили мероприятие из-за вспышки коронавируса. Крупнейшая выставка в сфере мобильной потребительской электроники должна была пройти с 24 по 27 февраля в Барселоне, ожидалось, что в мероприятии примут участие более 100 тысяч человек.