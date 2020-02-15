Сеул, , 08:21 — REGNUM В 2019 году южнокорейская компания Samsung Electronics стала лидером на мировом рынке смартфонов 5G. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на агентство Counterpoint Research.

Согласно опубликованным данным, в прошлом году продажи компании Samsung составили 43% от общего объёма продаж телефонов 5G, что позволило занять первое место.

На втором месте расположилась китайская компания Huawei с показателем 34%, на третьем — южнокорейская LG Electronics (10%). За ними следуют китайские компании VIVO (5%), Xiaomi (3%), OPPO (2%).

«В 2019 году компания Samsung продемонстрировала большое количество смартфонов 5G в разных ценовых сегментах, — отмечают аналитики Counterpoint Research. — В отличие от конкурентов, Samsung поставила телефоны не только в Южную Корею, но и в США, страны Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и на Ближний Восток».