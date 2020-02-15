Москва, , 07:40 — REGNUM Первый запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon с астронавтами на борту к Международной космической станции запланирован на конец мая. 15 февраля об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российской ракетно-космической отрасли.

По данным издания, разработчик корабля компания SpaceX и американское аэрокосмическое агентство NASA планируют провести запуск корабля Crew Dragon в пилотируемом режиме 20 мая. В марте 2019 года этот корабль успешно провел испытательный полёт к МКС без экипажа.

Напомним, до 2011 года США использовали для доставки астронавтов на МКС многоразовые корабли Space Shuttle. После завершения этой программы и до настоящего времени все пилотируемые полёты к МКС осуществляются на российских кораблях семейства «Союз».

В рамках контракта NASA разработкой пилотируемого космического корабля также занимается американская компания Boeing. Первый испытательный запуск разработанного ею корабля Starliner состоялся в декабре 2019 года.

Из-за сбоя в работе бортового оборудования корабль не достиг МКС и был возвращён на Землю с нештатной орбиты. Планировалось, что следующий запуск корабля Starliner будет проведён с экипажем на борту, однако после неудачного полёта в NASA заявили, что может потребоваться ещё один беспилотный запуск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что кораблю Crew Dragon будет доставлен на стартовую площадку на мысе Канаверал в феврале 2020 года. После этого будет проведена полная проверка систем безопасности, что потребует несколько месяцев.

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