Токио, , 05:42 — REGNUM Стартовая цена игровой консоли нового поколения PlayStation 5 должна составить не менее чем $470, чтобы ее производители смогли компенсировать затраты на ее разработку. Об этом 14 февраля сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, связанные с производством.

При этом, аналитики сравнили данную величину с себестоимостью ее предшественницы, которую оказалось произвести несколько дешевле — $381.

Специалисты также напомнили, что ранее компания Sony, которая производит консоли данной серии, позволяла себе продавать изделия в убыток, компенсируя его прибылью от платных подписок на сервисы и игры для приставок.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля был запущен сайт, посвященный консоли PlayStation 5.

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