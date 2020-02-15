Посёлок городского типа Плесецк, Архангельская область, , 00:54 — REGNUM Третья ступень на ракете-носителе «Союз-2.1а», запуск которой с космодрома Плесецк был ранее отменен, заменена. Об этом сообщил 15 февраля источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, ракета собрана и установлена на устройство для транспортировки. Окончательную готовность ракеты к запуску подтвердит госкомиссия, которая будет работать на космодроме в субботу.

Предполагается, что вывоз ракеты запланирован 17 февраля, сам запуск — на 20 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, «Союз-2.1а» должен был отправить в космос военный спутник «Меридиан», однако запуск ракеты отменили в связи с коротким замыканием в электрооборудовании третьей ступени.

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