Вашингтон, , 00:51 — REGNUM Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink, предназначенными для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет, компания SpaceX перенесла на сутки из-за плохой погоды. Об этом 14 февраля в репортаже с космодрома на мысе Канаверал сообщает телекомпания News13.

Первоначально старт планировался на 15 февраля. Следующая возможность для запуска откроется 16 февраля в 10:25 (17:25 мск).

Напомним, компания SpaceX разворачивает спутниковую группировку Starlink для предоставления широкополосного доступа к сети интернет. Первый пакет из 60 космических аппаратов был запущен в мае 2019 года, второй — в ноябре.

Согласно планам, общее количество спутников группировки, обеспечивающих глобальный доступ в интернет по стандарту 5G, должно быть доведено до 11 тысяч.

Читайте ранее в этом сюжете: Запуск 60 микроспутников системы Starlink перенесён SpaceX ещё на сутки