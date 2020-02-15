Вашингтон, , 00:38 — REGNUM Ступень советской ракеты-носителя «Циклон-3» разрушилась в космосе с образованием 75 обломков, сообщили 14 февраля в восемнадцатой эскадрилье контроля космического пространства ВВС США в Twitter.

Ракета использовалась в 1991 году для запуска метеорологического спутника «Метеор-3».

В американском ведомства подтвердили, что разрушение ступени произошло 12 февраля 2020 года в 10.46 UTC (13.46 мск). Отмечается, что во время слежения не было обнаружено признаков, указывающих на разрушение из-за столкновения с другим объектом.

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