Вашингтон, , 22:23 — REGNUM Корпус морской пехоты США получит на вооружение новый тяжёлый вертолёт CH-53K King Stallion, уже считающийся одним из самых дорогих в мире.

Центр боевого применения авиации ВМС США опубликовал видеоролик процесса тестирования вертолёта CH-53K King Stallion на военно-морском аэродроме Патаксент-Ривер.

В сентябре 2017 года Пентагон купил для испытаний два предсерийных вертолёта CH-53K. По итогам тестирования ВМС США заказали 12 таких воздушных машин на общую сумму $1,13 млрд.

Тяжёлый транспортный вертолёт CH-53K King Stallion обладает максимальной взлетной массой порядка 40 тонн. Машина способна перевозить более 13 тонн груза, а внутри неё могут разместиться до 55 человек. Экипаж вертолета — два пилота и три бортстрелка.

Вертолёт с бронированным корпусом может летать со скоростью до 315 км/час на дальность до 840 км. Корпус может выдержать пулевые попадания, системы активной защиты должны защитить вертолёт от ракет ПЗРК.

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