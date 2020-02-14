Вашингтон, , 21:32 — REGNUM Военно-воздушные силы США отказались от комплексной модернизации стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit, сообщает 14 февраля портал defensenews.com.

По утверждению ресурса, вместо комплексной программы модернизации, ранее обозначенной под названием Defensive Management System Modernization (DMS-M), будут сделаны только «косметические» изменения кабины пилотов в виде новых дисплеев и графического процессора.

Ранее планировалось провести замену системы датчиков и внедрить новые технологии, чтобы самолет успешнее «противостоял России и Китаю».

Справка ИА REGNUM: тяжелый стратегический стелс-бомбардировщик B-2 Spirit разработан компанией Northrop Grumman в 80-е годы ХХ века. В составе ВВС США на сегодняшний день имеется 20 таких самолётов.

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