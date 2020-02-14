Вашингтон, , 14:35 — REGNUM Реставрационная компания Gateway Bronco из штата Иллинойс (США) совместно с тюнинговой компанией Roush Performance построила ретро-внедорожник с современным оснащением. Об этом сообщается на портале Motor.ru.

Тюнеры установили в автомобиль мотор V8 рабочим объёмом 5.0 л. Максимальная мощность двигателя в стандартной комплектации составляет 460 «лошадей». Он работает в связке с 10-скоростной коробкой «автомат». Этот агрегат позволяет разогнаться машине с 0 до 100 км/ч менее чем за 5 секунд.

Стоит отметить, что Gateway занимается реставрацией классических Ford Bronco уже два года. После модернизации компания продаёт авто по цене от 150 тыс. долларов (более 9,5 млн рублей). При этом покупателю предоставляется пятилетняя гарантия.

Напомним, специалисты из калифорнийской компании Vonnen совместно с тюнерами из Kelly-Moss Road and Race планируют увеличить производительность Porsche 911 до 700 «лошадей», а также укомплектовать автомобиль электрическим мотор-генератором, тяговым аккумулятором и инвертором.

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