Рим, , 13:20 — REGNUM Итальянская компания Automobili Pininfarina проводит динамические испытания электрического гиперкара Pininfarina Battista. Об этом сообщает портал InsideEVs.

Тестирует авто бывший гонщик и призер этапов «Формулы-1» Ник Хайдфельд.

Уже сейчас компания может похвастаться тем, что 80% эксплуатационных характеристик тестируемого автомобиля соответствуют самым мощным гиперкарам с двигателями внутреннего сгорания. В компании сообщили, что цель тестирования состоит в том, чтобы достичь ускорения с 0 до 100 км/ч менее чем за две секунды.

«И на этапе моделирования и тестирования в аэродинамической трубе, благодаря точной настройке аэроупаковки, мы уже видели значительное увеличение потенциального диапазона Battista по сравнению с нашим первоначальным прогнозом», — заявил директор по спортивным автомобилям Automobili Pininfarina Рене Воллманн.

Производство модели намечено на конец 2020 года.

Ранее на автомобильной выставке в Женеве испанская компания Hispano Suiza провела премьеру «заряженной» версии 1019-сильного авто с электромотором Carmen.

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