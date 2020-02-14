Лондон, , 12:15 — REGNUM В Лондоне состоялась презентация нового электрокара Ford Mustang Mach-E для европейского рынка. Об этом сообщается на сайте RoadShow.

Во внешнем виде машины имеются некоторые отличия от американской версии. В автомобиле изменилась конструкция ДХО, а радиаторная решётка выполнена в чёрном цвете. Кроме того, за счет использования аккумулятора с увеличенной ёмкостью Ford Mach-E для Европы получит увеличенный запас хода.

Всего европейским автолюбителям будет предложено три версии автомобиля: Mach-E RWD, Mach-E AWD и Mach-E First.

Самый большой запас хода будет у комплектации AWD. У данной версии он составит около 600 км, что является одним из лучших показателей на рынке. Привод у этой версии только передний, а производительность двигателя составляет 285 «лошадей».

Ранее в компании Ford заявили, что планируют выпустить для авторынка Европы 18 новых моделей электромобилей к концу 2021 года.

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