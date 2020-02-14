Вашингтон, , 11:35 — REGNUM Энтузиасты из Соединённых Штатов из старого грузовика Diamond T, который нашли на свалке, сделали хот-род для покорения бездорожья. Видео с авто размещено на канале Hoonigan AutoFocus в YouTube.

Американские умельцы приварили кабину от грузовика Diamond T образца 1946 года к вседорожному шасси с рамой. В итоге получился hot roadster, который был назван Baja.

Стоит отметить, что машина имеет разрешение на передвижение по дорогам общего пользования. В автомобиле имеется отопление и кондиционер.

В движение модель приводит турбированный мотор V8 с рабочим объёмом 6 л, который установлен позади водительского кресла. Мощность агрегата равна 650 «лошадям». Он сочетается с автоматической трансмиссией 4L80 от General Motors. Машина может работать как с полноприводным приводом, так и с приводом на два колеса.

Напомним, грузовики Diamond T пользовались популярностью в течение 1940-х и 1950-х годов. Они принимали участие во Второй мировой войне, однако автокомпания была вынуждена прекратить сборку этих машин в конце 1960-х годов.

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