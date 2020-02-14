Гонконг, Китай, , 11:09 — REGNUM Гонконгская компания Apex Motors покажет на автомобильной выставке в Женеве суперкар AP-0 с электрическим мотором. Об этом сообщается на сайте AllCarIndex.

Автомобиль изготовлен в Великобритании высококвалифицированной и опытной командой инженеров во главе с Гаем Колборном.

Шасси новинки создано из углеволокна. Это позволило создать авто весом в 1,2 т. За счёт этого машина имеет превосходные характеристики ускорения, маневренности, управляемости и прохождения поворотов.

Сообщается, что Apex AP-0 будет представлен на стенде 2047 на Женевском международном автосалоне 3 марта 2020 года в 12:45 по центральноевропейскому времени.

Напомним, на данный момент в модельной линейке Apex имеется лишь трековый спорткар AP-1. Посадка водителя в этом автомобиле похожа на посадку пилота в болиде Формулы-1.

Читайте также: Обнародованы сведения о первом электромобиле Ferrari