Москва, , 11:07 — REGNUM Государственные испытания отечественной перспективной торпеды и корректируемой авиабомбы калибра 250 кг завершены. Об этом сообщил глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов в ходе брифинга 14 февраля.

Он отметил, что сейчас на торпеду и авиабомбу оформляют документацию. В 2019 году КТРВ поставила Вооружённым силам РФ противокорабельные ракеты «Оникс» и вооружённые ими береговые комплексы «Бастион», добавил Обносов.

Глава корпорации указал также, что работа по ракете «Циркон» и «другим темам» идёт в соответствии с графиками.

Как сообщало ИА REGNUM, российские специалисты также работают над созданием сверхдальнобойной ракеты воздушного базирования, которая сможет перехватывать гиперзвуковые ракеты противника.

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