Сеул, , 10:00 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель Hyundai готовится представить на Женевском автосалоне свой новый концепт-кар EV «Prophecy» («Пророчество»). Об этом 14 февраля говорится в пресс-релизе компании.

Hyundai Concept EV “Prophecy” Hyundainews.com

Электрокар «Пророчество» будет представлен 3 марта. Концепт данного электрокара продемонстрирует новый дизайн компании.

Сообщается, что силуэт автомобиля, подчеркнутый изящными изгибами, обеспечивает превосходную аэродинамику.

«Концепт «Пророчество» не следует тенденциям. Он подчеркивает вечную красоту, которая выдержит испытание временем», — сообщил руководитель Центра глобального дизайна Hyundai Санг Ли Ли.

Название «Пророчество» отображает будущий дизайн автомобилей Hyundai, кроме того это наименование для всей линейки электромобилей компании. Судя по изображениям, которые предоставила компания, концепт будет выполнен в кузове купе, поскольку на это наталкивает форма его крыши.

Ранее стало известно, что 17 моделей южнокорейских марок Hyundai и KIA стали самыми безопасными автомобилями в США.

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