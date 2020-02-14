Ржев, Тверская область, , 09:10 — REGNUM На авиаремонтном заводе в Ржеве Тверской области проходят модернизацию шесть алжирских фронтовых бомбардировщиков Су-24, сообщает портал MENA Defence.

Отмечается, что все они будут модернизированы до уровня Су-24М2. Так, на самолеты установят в том числе навигационный комплекс СВП-24, который позволяет добиваться высокой точности поражения наземных целей.

Как сообщало ИА REGNUM, программа модернизации фронтовых бомбардировщиков Су-24 до уровня Су-24М2 также предполагает оборудование бомбардировщиков новыми системами управления вооружением, позволяющими оснащать эти самолеты современными высокоточными управляемыми боеприпасами.