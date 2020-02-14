Киев, , 09:08 — REGNUM В 2025 году доля нового и модернизированного оружия в ВСУ может составить от 10% до 35%, а в 2030 году — 17−60%, заявил представитель департамента военно-технической политики, развития вооружений и военной техники минобороны Украины, полковник Владислав Шостак, сообщило информационное агентство АрмияInform.

По его словам, профильные специалисты сделали несколько вариантов соответствующих расчётов с учётом планируемых расходов госбюджета. Также были учтены возможности украинского оборонно-промышленного комплекса. Ежегодная потребность в ракетном оружии составляет 95 единиц, при возможности произвести 33 единицы. Потребность в артиллерии — 160 единиц при возможности произвести 70 единиц, модернизация самолётов — 15/10, производство новых образцов бронетехники — 200/70, модернизация бронетехники — 330/170.

По его словам, всего были просчитаны три варианта, в зависимости от увеличения ежегодного финансирования в течение следующих десяти лет — на 2 млрд гривен, на 5−6 млрд и на 50 млрд ($81,7 млн, $204−245 млн и $2 млрд соответственно).

Шостак также отметил, что Украина также рассчитывает на поставки оружия из западных стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владислав Шостак рассказал о численности разных видов вооружений, переданных ВСУ в 2019 году.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине назвали количество оружия, полученного ВСУ в 2019 году