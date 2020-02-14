Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Американская компания Ford планирует выпустить для европейского авторынка 18 новых моделей электрокаров к концу 2021 года. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба компании.

Компания представила в Лондоне электрический кроссовер Mustang Mach-E и с этого момента был дан старт программе «Go Electric», которая знаменует собой начало перехода Ford на электромобили. К концу текущего года американская компания планирует представить 14 новых моделей электрокаров для европейского рынка.

Ford собирается электрифицировать все свои легковые автомобили. Кроме того, компания планирует также открыть в Европе порядка 1 000 заправочных станций для электрифицированных моделей авто.

Ранее директор по управлению спортивными проектами Ford Дейв Перик заявил, что компания не будет подстраиваться под нормы по выбросам в том, что касается спортивных моделей её автомобилей.

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