Москва, , 08:33 — REGNUM Немецкая компания MAN Truck & Bus запатентовала в РФ экстерьер городского развозного грузового автомобиля с электрической силовой установкой CitE. Изображения обновлённого авто размещены в базе Федерального института промышленной собственности.

MAN CitE отличается тем, что его дверь со стороны водителя сделана раздвижной. Это помогает свободно входить в грузовик в самых стеснённых условиях. У машины также хороший обзор. Так, «мёртвая зона» перед кабиной здесь не больше, чем в легковых машинах.

Максимальная мощность электромобиля равна 300 «лошадям». Машина может на одном заряде проехать до 100 км. Полный вес электромобиля — 15 тонн, а его грузоподъёмность составляет 5 тонн. Привод у новинки только задний.

Напомним, по итогам прошлого года объем реализации новых грузовиков в России составил 80,7 тыс. экземпляров. Это на 2% меньше результата продаж 2018 года.

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