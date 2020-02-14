Токио, , 08:07 — REGNUM Новый Honda Jazz 2020 модельного года будет продаваться в Европе только с двухмоторным гибридным агрегатом. Об этом сообщает пресс-служба японской компании.

Новинка оснащена новой гибридной системой e: HEV общей производительностью 109 л. с. Она включает в себя бензиновый мотор i-VTEC, аккумулятор, трансмиссию с фиксированной передачей и двумя небольшими мощными электромоторами.

Силовая установка позволяет машине набрать «сотню» за 9,4 секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 174 км/ч. Расход топлива агрегата — 4,5 л на 100 км пути.

Также стоит отметить, что у гибридной системы имеется на выбор три режима езды: EV Drive, Hybrid Drive и Engine Drive.

Ранее автокомпания Honda представила рестайлинговый кроссовер UR-V с новым дизайном и широким набором систем безопасности. В базовой версии модель имеет турбомотор мощностью 193 л. с. рабочим объёмом 1,5 л, который работает в паре с вариатором

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