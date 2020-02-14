Пекин, , 04:28 — REGNUM Китайский технологический гигант компания Alibaba запустила систему искусственного интеллекта с функцией идентификации прохожих с жаром или без лицевых масок, которая может пригодиться в борьбе с новым коронавирусом, сообщает 13 февраля агентство Синьхуа.

Система основана на интегральных технологиях, включая температурная бесконтактная удаленная визуализация людей с погрешностью в районе 0,3% градуса Цельсия. Если пассажир с жаром пройдет мимо датчиков системы, она сможет автоматически предупредить ответственный персонал и установить место расположения пассажира, сообщил инженер компании Юнь Тао.

Сперва система будет установлена в магазинах сети Hema Fresh, где продаются свежие овощи, фрукты и мясо, а затем она дойдет до госпиталей, вокзалов и станций метро, наряду с прочими людными общественными местами. Помимо Alibaba прочие технологические гиганты Китая вроде Megvii и Baidu также занимаются разработкой своих скрининговых систем.

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