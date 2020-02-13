Белгород, , 16:50 — REGNUM Отечественное программное обеспечение будет внедрено в школах Белгородской области. Необходимое количество дистрибутивов офисного продукта, способного заменить привычные программы Microsoft и Google, бесплатно передадут во все образовательные учреждения, Белгородская область и разработчики пакета 13 февраля подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-службе губернатора и правительства региона.

Пакет приложений «Р7-офис» разработан нижегородской компанией для организаций, госорганов и учреждений образования в целях замещения импортного программного обеспечения. В российской версии есть различные редакторы, средства просмотра изображений и видео, многопользовательский доступ, возможность совместного редактирования и рецензирования документов. Внедрение отечественного продукта в школы даст возможность подрастающему поколению как можно раньше привыкнуть к нему, считает начальник департамента цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников.

«Мы считаем, что уровень офисного пакета «Р7-офис» достаточно высокий. Разработка ведётся на едином логическом ядре, которое имеет такую скорость, как и всемирно известный офисный пакет Microsoft Office, поэтому достигается очень высокая интеграция с популярными форматами», — отметил заместитель генерального директора АО «Новые коммуникационные технологии» Дмитрий Козлов.

Белгородская область станет первой в России, где будет внедрена альтернативная версия ПО. Со временем на российский продукт переведут все рабочие места органов власти региона.