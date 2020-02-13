Берлин, , 15:22 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Porsche проводит зимние тесты обновленного купе Porsche 911 Targa GTS. Фото с испытаний размещено на сайте Motor1.

Где именно проходят тесты новинки не сообщается. По сравнению с базовой Porsche 911 Targa новое исполнение имеет улучшенный аэродинамический обвес кузова и более массивные тормозные колодки. Также, по имеющейся информации, мотор авто стал более производительным.

Модель имеет более агрессивный передний бампер с большим количеством вентиляционных щелей, большое заднее стекло и крупный спойлер.

Ожидается, что официальная премьера новинки произойдет в ближайшее время. Вероятное место её проведения — Женевский автосалон, который пройдёт в марте.

Продажи новинки стартуют до конца текущего года. Стоимость авто будет немного больше, чем у купе 911 Carrera.

Напомним, компания Porsche планирует выпустить электрифицированную версию среднеразмерного кроссовера Macan. Это авто будет представлено в 2021 году, а на авторынок модель выйдет в 2022 году.

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